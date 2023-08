Un dia del mes d’abril de 1920, la fàbrica de sabates Slater-Morrill Show Company de South Braintree, Massachussets, va ser assaltada per tres persones que se’n dugueren un botí de setze mil dòlars matant, però, el comptable i el guarda de seguretat.

Dia 5 de maig del mateix any varen ser arrestats acusats de l’atracament i dels assassinats els immigrants italians Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti. El primer era sabater i el segon peixater; tots dos anarquistes. Tot i que tenien coartades, Sacco i Vanzetti varen ser jutjats i condemnats a mort. El judici, ple d’irregularitats, va tenir una forta repercussió tant als Estats Units com a la resta del món. Tanmateix, malgrat les protestes, els disturbis d’arreu i les reclamacions de revisió del judici, l’execució a la cadira elèctrica de tots dos es va fur a terme el 23 d’agost, tal dia com avui, de 1927.

L’any 1971 l’italià Giuliano Montaldo dirigí la pel·lícula “Sacco e Vanzetti”, sobre la vida i el final d’aquests dos italians anarquistes, la música de la qual va anar a càrrec d’Ennio Morricone. Interpreta el tema principal, “Here’s to you”, Joan Baez, que també és l’autora de la lletra. Una melodia simple però aficadissa, com una oració que es va repetint perquè penetri, que sap transmetre, finalment, el triomf de l’agonia, i que cantàrem de i a cor molts dels que ara gaudim dels nets.

