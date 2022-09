EL PIS DE LA BADIA: 30 ANYS I TRES MESOS

Avui fa 30 anys i 3 mesos justs que es va acabar d’estampar la primera edició d’”El pis de la badia”, de Miquel Àngel Riera, un poemari escrit entre el mes de maig i el de setembre de 1991. És la darrera obra poètica editada per l’autor que reclama atenció permanent.

El poema III diu:

Tots aquests anys que tenc, ni els tenc ni em tenen,

ni ens tendran mai en tant que succeeixis

com ho fas davant meu, d’una manera

tan perquè sí i tan existidora.

Tenc l’edat que tu vols, ningú diria

que davant teu som un pur cos ixent

ben capaç, ell totsol, de donar rampa,

de calar foc al foc i de fer ploure

en sentit ascendent o que s’esbuqui

tot el bigam del món, si m’ho demanes.

El temps només m’afecta enfront dels altres,

i me sent exempt d’ell quan tu t’hi instal·les.