Recorda el dia que descobrí

la solitud, de nin, una nit

especialment fosca i sense

cap renou per companyia.

En percebre la seva presència

es cobrí la cara amb el tapament

del llit per fer-se invisible i enfora

de l’abast de la fragilitat.

Esperant que se n’anàs s’adormí

i en despertar-se, de la soledat

feta monstre, només en sentí

l’olor penetrant i corrosiva.

Hi pensa ara, en escriure que mai

no podrà silenciar el temps

en lluita constant amb el destí,

beneint oblits i eternitats.

Hi pensa ara que es torna a dir que

no es vol guanyar la vida – a què, a qui?-

perquè tanmateix no pot apagar

la fulgor obstinada de la foscor.