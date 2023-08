Marràqueix (5)

18 d’agost de 2023

En aquests dies de calor intensa a la riba del Mediterrani, en què el termòmetre supera fàcilment els 30 graus i la humitat no dona treva, un pot consolar-se recordant les altes temperatures d’un agost africà. Marràqueix —45 a l’ombra al pic del migdia—, on caminar protegit del sol, ja fora amb barret o cercant les ombres, es feia indispensable. Val a dir, però, que era una calor seca, i que a les nits —a tocar del desert i de la serralada de l’Atles— refrescava. És evident, per tant, que qualsevol comparació està fora de lloc; i que el millor que podem fer és gaudir —o suportar, segons es miri— d’allò que cada lloc vulgui oferir-nos.

Imatge: Carreró de la Medina (Marràqueix, 18 d’agost de 2012).