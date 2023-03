Sobre els curtmetratges dels premis VOC d’Òmnium

Ja he vist tots els curts que participen al concurs dels Premis VOC d’Òmnium. N’he anat penjat els meus comentaris, a mesura que els he anat veient, l’enllaç amb els quals posaré tot seguit. Abans, però, permeteu que faci alguna consideració.

En primer lloc, he de subratllar que el nivell general dels curts d’aquesta edició és millor que el de l’any passat -on, al costat d’alguns que destacaven plausiblement, n’hi havia que eren d’autèntic farciment-. Al concurs de 2023, es pot dir que gairebé tots són ben dignes de participar-hi, si bé hi ha alguns desequilibris entre ells.

El principal desequilibri entre els curts d’enguany és en el nivell de producció. Al costat de treballs de final de grau de l’ESCAC, hi ha films amb un nivell de producció superior, en alguns casos professionals o semiprofessionals. No em sembla malament, perquè tot -gairebé tot- és cinema de qualitat en català, que hem de veure i potenciar; però cal dir-ho, a l’hora de comparar-ne resultats.

Ara ve l’hora de votar. A part del jurat, els espectadors també podem votar. Tinc entès que els que ho veuen presencialment tenen un sistema muntat. Jo els he vist per FilminCat i ja m’han enviat l’enllaç per a poder votar. No en faré públic la meva votació. Però ho tindré difícil, perquè em costa decidir-me, sobretot entre uns quants candidats.

Els meus comentaris, curt a curt:

Sessió 1: Abismes quotidians.

“Dancing with Rosa”: La mare gran amb la filla amb síndrome de Down: un bon curt dels premis VOC.

“Demà ho deixem”: “Demà ho deixem”, de David Moragas.

“Ara crema”: Una presa de pèl d’1 minut?: “Ara crema”, curt premis VOC.

“La mort petita”: És dona, mare i filla: “La mort petita”, premiat curt als VOC.

“Hoste”: ‘Terror’ d’alumne de l’ESCAC: “Hoste”, curt dels premis VOC.

Sessió 2: Arrelant.

“Sisè primera”: Magnífic i divertit: “Sisè primera” -curt dels premis VOC-.

“Latència”: Dur, sensible, il·lustratiu, sobre una malaltia infantil incurable -curt dels premis VOC-.

“Últim dia d’estiu”: Aquells instants fugissers d’amor adolescent a l’”Últim dia d’estiu” -curt premis VOC-.

“S’altra banda”: Documental sobre un fantasma anomenat ‘Pepe el Malo’: “S’altra banda”-curt premis VOC-.

“La masia”: “La masia”, terror que vol fer gràcia -curt premis VOC-.

Sessió 3: Cossos en moviment.

“L’art de l’antídot”: L’art de la fotografia com a antídot -curt premis VOC-.

“Les coses són així”: Amor en temps de pandèmia: “Les coses són així” -curt premis VOC-.

“L’endemà”: Poètica filosofia juvenil: “L’endemà” -curt premis VOC-.

“Signar les arres”: La càmera en moviment (tremolosa) i no els cossos -curt premis VOC-.

“Cos”: Estètica excelsa: “Cos” -curt premis VOC-.