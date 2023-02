És dona, mare i filla: “La mort petita”, premiat curt als VOC

La mort petita. Directora: Júlia Coldwell Serra. Guió: Jordi Tortosa Guinovart i Júlia Coldwell Serra. Repartiment: Anna Alarcón (Adela), Neli Lladó (Mercè), Nico Fernàndez Cano (Quim), Sonsoles Velázquez (Fina), Aimar Vega (Miquel). Durada: 0h15. Vist el dia 19.02.2023, en VO, per FilminCat – VOC 2023: sessió 1. Abismes quotidians-, a partir del minut 44’55.

Sinopsi -del web VOC d’Òmnium, en què diu Crítica escrita per Gerard Galián (La Casa del Cine)-: Un honest relat sobre el fet de relacionar-se amb l’últim període d’una vida, mentre es procura sostenir els primers passos d’una altra. L’Adela, l’humil protagonista de La mort petita, intenta pal·liar les grans dificultats de mantenir la cura pel seu fill i treballar a la fàbrica del poble, a la vegada que la seva mare deixa entreveure els primers senyals de la pèrdua d’orientació: pateix una incipient demència. Sota aquest lúcid marc, Júlia Coldwell vertebra una delicada i afectuosa mostra sobre la vulnerabilitat a través de les relacions de ser mare i, alhora, també filla.

Premi: Millor curt al BCN Festival 2022.

Comentari.

Aquí no ens trobem ni amb un curt experimental ni amb un film que tingui una forma especialment remarcable. El que hi ha és molta sensibilitat envers els personatges, sobretot el d’Adela, interpretat sòbriament i sentidament per Anna Alarcón: una dona -que treballa a la fàbrica i té cura del fill i de sa mare-, amb aquest fill que sembla malalt i la mare que presenta els primers símptomes de demència, i tanmateix ella, l’Adela, ha de tirar endavant. Una realitat complexa que es reflecteix en el rostre callat d’Anna Alarcón i que és decantada per Adela davant la companya de la fàbrica, com no volent entrar-hi, tot i que, finalment no pot sinó rendir-se a l’evidència, però ho fa, en un nou acte d’amor, compartint l’escalfor del sol amb els seus.