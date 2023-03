Estètica excelsa: “Cos” -curt premis VOC

“Cos“. Any 2022. Directora i guionista: Silvia Muzzioli. Director de fotografia: Nicolás Garrido. Muntatge: Toni Comino, Núria Salgado, Marc Algora.Disseny de so: Matteo Colzi. Repartiment: Judit Vidal (Duna), Adriana Fornés (Anna), Clàudia Torregrosa (Clàudia), Jordi Díaz (Albert), Montserrat Domènech (Roser). Durada: 15’16”. Vist el dia 02.03.2023, en VO, per FilminCat-VOC 2023.Sessió3: Cossos en moviment, a partir del minut 1h07’37”-

Sinopsi -de la web VOC d’Òmnium, en què consta Crítica escrita per Dani Álvarez López (La Casa del Cine)-: La Duna, una noia de vint anys, no pot tenir una vida normal per culpa d’un trastorn de l’alimentació. Cos ofereix una experiència absorbent que submergeix l’espectador en la ment de la protagonista. Una barreja de situacions quotidianes amb imatges impactants i estilitzades que representen l’inconscient de la Duna, i que aconsegueixen amb eficàcia exposar les seves pors i les dificultats que li causen.

Comentari.

Curt d’imatges acuradíssimes -fins i tot en algun moment esteticistes-, amb un muntatge molt eficaç -sobretot pel que fa al so, que dinamitza el ritme fílmic-.

Un petit recorregut per la quotidianitat de la protagonista, Duna, -les companyes de pis; la mare que la mareja al telèfon; el pare separat; el seu gust per la soledat i la lectura d’autors ‘estranys’; la fòbia a les coses col·lectives (una festa)…-, i pel seu sotraguejat món interior -el somnis estilitzats en què una safata de ‘menjar’ representa gairebé metafòricament el seu trastorn alimentari, la sensació d’enfonsar-se al mar embravit…-. En poca estona se’ns basteix perfectament el personatge, abocant-nos al bellíssim pla final, de la cara de la Duna -guapíssima i sensible Judit Vidal, l’actriu- transmetent-nos el sentiment que, malgrat tot, ha de ‘tornar a començar’, seguir endavant, malgrat tot.