Aquells instants fugissers d’amor adolescent a l'”Últim dia d’estiu” -curt premis VOC

Últim dia d’estiu. Any 2022. Directors: Àlex Serra i Ariadna Ulldemolins. Guió: Valeri Belbel, Mia Farrés, Paula Ferrer, Júlia Niñerola, Àlex Serra i Ariadna Ulldemolins. Repartiment: Júlia Castaño (Àlex), Luís E. Segura (Nico), Marina Lucas (Gal·la), Saïd Bosch (Arnau), Paula Labazuy (Laura). Durada: 8’34”. Vist el dia 23.02.2023, en VO, per FilminCat – VOC 2023. Sessió 2: Arrelant, a partir del minut 36’51”-.

Sinopsi: L’Àlex i en Nico es besen dins d’un cotxe, aparcat prop d’un rierol. Són ben joves. Estan aprofitant el seu últim dia d’estiu. Els amics els interrompen i van a banyar-se amb ells, al rierol. En Nico hi juga i fa l’animal, l’Àlex s’ho mira, des de dins de l’aigua. Al cap d’una estona, l’Àlex, asseguda en una tovallola de bany, va escrivint en una llibreta -per a en Nico?-. S’acosta el final d’aquell últim dia d’estiu, després tornaran a la ciutat, agafaran els ritmes respectius, tot canviarà…

Crítica escrita per Fernando Cid (La Casa del Cine) -publicada al web VOC d’Òmnium: Últim dia d’estiu és un minimalista ‘coming of age’ exposat des del record dels estius interminables de la infància. Interminables perquè no desitjàvem que acabessin mai, perquè suposaven el retorn a la realitat, la fi de la fantasia, la fi del primer amor. Últim dia d’estiu evoca aquesta naturalesa capritxosa dels records d’infantesa, en la qual unes poques imatges mentals configuren per sempre la nostra identitat com a adults.

Comentari.

En gairebé 9 minuts se’ns condensa, de manera ben expressiva, aquella sensació temorosa i alhora feliç de l’amor adolescent d’un estiu que s’acaba i, amb ell, poden esvair-se els sentiments que hi han aflorat. Els petons, les caminades plegats o estar jaguts junts al damunt de l’herba com a manifestació d’aquest amor, compartit -potser amb un pèl de recança- amb l’alegria dels joc amb els amics i amb la por que tot quedi només com un record en tornar a l’institut. Instants fugissers d’evocació entranyable que el nombrós equip de guionistes i els directors Àlex Serra i Ariadna Ulldemolins ens fan reviure, amb poques imatges, en aquest curt que compta a més amb la bona actuació de Júlia Castaño, incorporant una Àlex reservada i sentida, tota sentiment.

PS: els autors es mostren insegurs amb el tema lingüístic. Serà realisme lingüístic, adaptació probable a la parla de l’actor, però no calia tirar per aquí, em sembla a mi.