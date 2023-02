Una presa de pèl d’1 minut?: “Ara crema”, curt premis VOC

Sembla una presa de pèl d’un minut; però quan el penses t’adones que està molt bé.

Ara crema. Direcció: Núria Gascón Bartomeu. Durada: 0h1. Vist el dia 19.02.203, en VO, per FilminCat -A partir de 44’18 de voc-2023-sessio-1-abismes-quotidians- . Accessible directament a FilminCat “Ara crema”.

Sinopsi -del web VOC d’Òmnium-. Un objecte tan quotidià com un sofà crema davant un grup de gent. En un breu documental experimental que barreja arxius fotogràfics amb imatges en 16 mm i clips d’àudio per recrear l’ambigüitat dels records, són les paraules no parlades les quals afronten una memòria més obscura.

Comentari.

Cremen un sofà vell i hi sobreimpressionen fotografies esquinçades d’un passat col·lectiu, familiar, mentre sentim la remor d’una càmera que en va captant de noves, de fotos, i gairebé només veiem el sofà cremant-se. El temps que ha passat, els records, el nou temps. En un minut se’n diu molt. I això que, en una primera mirada, de ràpid que passa, sembla una presa de pèl, una poca-soltada.