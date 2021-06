Trescafocs

Ed. Chronos

Adrian Tchaikovsky

A la que comences a llegir “Trescafocs” quedes atrapat. Arrenca com un llibre d’aventures en un món trinxat pel canvi climàtic, protagonitzat per tres joves. I quan acaba te n’adones has assistit a una profunda reflexió sobre com s’afecten mutuament, i de forma multidireccional la política, la tecnología, i el canvi climàtic. I tot encapsulat dins una trepidant novel.la absolutament addictiva.

La primera cosa que enganxa de “Trescafocs” són els tres protagonistas, Lupé, Hothep i Mao. En tot just una dotzena de planes Txaikovsky els dibuixa i els omple de vida i personalitat. La segona cosa que et manté en tensió de principi a final és la duresa de la missió que afronten els protagonistas i la dificultat de sobreviure en aquell medi ambient. De fet la lluita constant contra un clima letal és una de le constants de la novel.la. A la darrera part hi apareixen un seguit d’el.lements relacionats amb la tecnología que de cop doten de profunditat tot el llibre. Fins arribar a un final brutal que et permet tornar a agafar aire de bell nou després d’aguantar la respiració durant 186 planes.

Estem davant d’una magistral novel.la curta que sense que ens n’adonem ens porta a captar l’enorme complexitat que hi ha en l’interacció constant de les nostres vides individuals, els sistemes socials, polítics i econòmics dins els quals vivim, l’impacte de la tecnología tant en les nostres vides com en tots aquests sistemes. I com tot aplegat afecta el nostre entorn que alhora ens afecta i condiciona en tant que individus i en tant que societat. I tot això sense ni una coma de més , i sense que deixi de ser en tot moment una extraordinària novel.la entre la distopia la ciencia ficció i l’aventura.

Extraordinariament magnífica.

Jordi Riu