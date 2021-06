SUSPENENT ELS PUNTS ALS INDULTS

Com si fos sant Indult, avui, només hi falten les traques i els mocadors. I tanmateix els presos polítics principatins, dones i homes, estan tancats injustament i majoritàriament escarnits per les seves idees. Així ho consideren el Consell d’Europa i altres organismes internacionals. Quin perdó reben si cap mal no feren?

La paraula concòrdia sona a sometent, també. I quin “Estat d’harmonia que resulta de l’acord dels sentiments, de les idees, etc., entre dues o més persones” proposa el gran indultador? Vol tractar entre iguals, en hem de creure? Quin acord vol imposar? El “retrobament” també arriba com si fos part d’una desfilada militar, la caixa dels trons constitucionals. Qui s’ha perdut, qui partí i per què? Les càrregues brutals de la policia contra els que anaven a votar no són cap deliri ni cap imaginació. En parlam? I els més de tres mil investigats o imputats arran del Primer d’Octubre, els tancam després d’arruïnar-los?

Els presos polítics principatins, dones i homes, sortiran de la presó que no mereixien i no cal més que fer un alè i desitjar-los que frueixin com mai del seus, que també han patit injustament. De la resta… suspenguem els punts