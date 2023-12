SOLLATS FINS QUE SE’N VAGIN

Amb el cas del vicepresident del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, i el del regidor de Mobilitat i Polígons Industrials de l’Ajuntament de Palma Antonio Deudero, per mi va quedant clar que la delegació illenca del Partit Popular s’està convertint en la marca blanca del partit neofeixista.

El vicepresident Costa va donar més crèdit a un presumpte abusador sexual que a la víctima. No en va tenir cap dubte, a l’hora de nomenar-lo director gerent de l’IBETEC. A sobre, no n’informà la presidenta Marga[lida] Prohens. Ara no basta demanar perdó i dir que està sempre al costat de les víctimes de la violència dels mascles. No el crec. No és sincer. Si ho fos, si cregués que l’ha cagada tall de cuixa, dimitiria. I dimitint sí que restituiria la deshonra.

Del senyor Deudero es pot dir el mateix multiplicant-ho per molt més. Insultar un càrrec electe, en aquest cas Neus Truyol Caimari, dient-li filla de puta no és sols intolerable, sinó indigne, motiu pel qual no pot estar un segon més en el govern de Cort. De la mateixa manera, el comportament del batle, Jaime Martínez, no donant suport explícit a l’ofesa ni reprenent l’actitud del seu regidor, demostra igualment un escandalós ponçpilatisme que no fa més que afavorir el fanatisme, el masclisme, els mals modes i la mala educació.

Mentre un i altre romanguin en els seus càrrecs, les institucions que representen estaran sollades per les morques de la indignitat i l’oprobi. Res del que diguin i facin serà net, transparent, just i honrós. Res!