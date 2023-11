SOBRE EL DIETARISME I L’ASSAIG

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ha celebrat avui a Can Alcover les IV Jornades d’Assaig en les que hi he participat, juntament amb Xisca Homar i Susanna Rafart, en la primera sessió, “El dietari des de l’assaig”. En la segona, Francesc Parcerisas i Ponç Pons han parlat, mà a mà, de l’assaig des del diari i dietaris.

Hem conclòs que el dietarisme no és un gènere menor, que exigeix tant d’esforç com qualsevol altre i que si no té més capacitat d’incidència en el públic general és per les normes que dicta el mercat editorial. Una molt bona estona, tanmateix, per tornar a palesar que la literatura és vida i en dona.