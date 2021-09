El corral és seu des de fa una eternitat. Observar-les durant una bona estona és posar messions segures per aconseguir un estadi fronterer amb la placidesa, probablement l’efecte que cercam les bèsties humanes amb més avidesa però que ben poques vegades aconseguim per maldestres, potineres i apressades.

Solen estar molt de temps aturades, les tortugues de casa, cercant el sol que necessiten, però quan es mouen no són tan lentes com ens han fet creure les faules més antigues i escampades arreu: saben fer via i no es traven mai per molt que l’embalum que arrosseguen anul·li tota possibilitat d’agilitat.

I silents, són les tortugues, llevat de quan copulen. I aquest silenci testudínid no absent d’eloqüència escriu la crònica més d’arrel, més tocant a terra de cada jorn amb una claror incontestable. I quan prenen el sol immòbils, amb la clepsa tocant paret o pedra, sembla que cridin la confessió o la confidència.

La closca no els impedeix salvar desnivells desafiant tota mena d’equilibris i imprimint a la comesa la tenacitat que ens falta a nosaltres per poder anar sempre com més adrets millor. És clar que no fan cim a la primera i que més d’una vegada, davant les dificultats extremes, cerquen altres rutes més amables. Però quan s’enfronten al desnivell ho fan amb la certesa que ho aconseguiran i per res no desisteixen.

Acompanyen molt, les tortugues: saps que hi són encara que elles mai no t’ho faran avinent i quan te les trobes, s’aquieten i no per sospitar que s’atansa un enemic, sinó perquè els acaronis el cap i la gorja, que encara que tinguin la pell coriàcia coneixen bé els efectes dels amanyagaments.

A la Xina representen la terra, el saber i la immortalitat, allò que més negligim, ara mateix, les bèsties que feim malbé el planeta.