ESCLAT DE COLORS

La “Correguda en roba interior” de Bunyola, emmarcada en les seves festes patronals de sant Mateu, arribant a la seva setzena edició, es pot dir que està molt més que consolidada. De fet, singularitza el programa festiu santmateuer bunyolí. Agradi més o menys, com ha de ser, aquesta correguda –que no ho és, que és una desfilada- s’ha fet lloc definitiu i significatiu en les festes estiuenques tirant a tardorals de Mallorca. Una marca que es vol que acreixi entre els escolars de Bunyola i per això, des que començà l’escola, el seu himne (de Joan Xanguito i Eduard Riera), sona a l’hora d’entrar, a la del pati i a la de sortida del col·legi públic Mestre Colom.

Un himne que deixa clar que:

Dins el poble és més que un sentiment,

un esclat de vida i de color.

Mos ho passam bé enmig de la gent

“Sa correguda en roba interior”.