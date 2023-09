SANTMATEUANT

Avui és sant Mateu, patró de Bunyola, la meva vila, i de Santa Margalida, encara que facin festa grossa el dia de la santa que dona nom a aquesta vila, que n’és copatrona. Les festes patronals de Bunyola, per això, són les darreres estiuenques de Mallorca. Sant Mateu és igualment el patró dels banquers. En temps del Bon Jesús, com ara, tant els cobradors d’impostos –tal era l’ofici de sant Mateu- com la banca tenien, a més de mala premsa, molt mala pràctica en aplicar interessos abusius de demora en no pagar les taxes en termini. Avui també fa 164 anys que va néixer Francesc Macià i 99 Leonard Cohen. A més, és el dia Internacional de la Pau i el Dia Mundial de l’Alzheimer. De pau no n’anam gens sobrats, però de malaltes i malalts d’aquesta negació de la persona n’estam farts. Ens cal apregonar tant en el pacifisme –que res no té a veure amb la bladeria- com en la investigació d’aquest mal tan mal.

A Bunyola, avui s’ha fet el preceptiu cercavila. El matí, a la Plaça, el centre neuràlgic, s’hi han preparat tota mena de jocs infantils; hi ha hagut correguda de joies i també a la plaça s’hi ha fet un concert de banda de música abans de dinar. Havent-ho fet, s’ha pujat corrent al Castellet, el puig que es esguarda; s’ha celebrat la tradicional –hi ha avesos mals desavesar- missa solemne presidida pel bisbe de Mallorca, en el decurs de la qual s’ha pregat per les autoritats, ves per on, i en acabat l’ofici hi ha hagut una mostra de ball tradicional. A mitjanit tancarà les fetes un castell de drons, que substitueix l’inveterat castell de focs artificials.

Dia complet, per tant, i ben festós per a les bunyolines i els bunyolins. I la pluja ha banyat el paperí, senyal inequívoc que tindrem un hivern beneficiosament plujós; si no l’hagués banyat, la sequera ens hauria acuitat. S’acaba sant Mateu, raó per la qual s’ha de cridar alt i fort, visca sant Mateu!