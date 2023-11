PROHENS: A GARROTADES CONTRA EL CATALÀ

Marga[lida] Prohens està encantada d’atacar la llengua pròpia de l’arxipèlag, que no és altra que la catalana. Un encantament que avui s’ha incrementat molt amb el pacte signat amb els neofeixistes per imposar la lliure elecció de llengua en el sistema educatiu illenc. Ni diàleg, ni consensos niI, a més, ella i els seus consellers i conselleres són experts en enganyar i manipular. El conseller d’Educació, Antoni Vera, diu que aquesta imposició fruit de l’odi –no de cap anàlisi o estudi profund i seriós per resoldre conflictes, problemes o deficiències- es durà a terme d’acord amb la comunitat educativa. Ens tracta d’idiotes, directament: abans d’imposar, n’hauria d’haver parlant abans, d’aquesta tupinada lingüística. I la presidenta convoca les trenta entitats que demanaven de ser escoltades abans de prendre cap decisió, minuts després d’haver-se signat el pacte amb els neofeixistes.

Prohens acaba de trencar el gran consens en matèria educativa que ha durat més de vint anys i n’està encantadíssima. Ha trencat la pau i ho aplaudeix. Fa mal al català, a l’escola illenca i als drets lingüístics dels catalanoparlants i n’està alabada. Ha venut a barrisc l’ànima del nostre poble, la llengua nostra, la catalana, al diable neofeixista i considera que n’ha fet un bon negoci.

Si volem, la podem aturar i fer-li-ho pagar car.