de la finestra al terra

no hi ha espai per donar

temps al cos per alar-se

ni per emmordassar

l’opressió i l’angoixa

sols n’hi ha perquè la nit

es trenqui i la desgràcia

s’enardeixi espantant

el llorer i els geranis

que es copen com el puny

el crit fa el camí invers

i com un llangardaix

espaordit retorna

a la finestra en cerca

del socors que no troba

s’engleva l’alenada

i tot de punts de llum

perdigonen la fosca

i el mirar sangonós

que defuig la claror