Bruce Springsteen ens estima, estima Catalunya, Barcelona i el català, i per això farà dos concerts al Lluís Companys, amb tot venut. N’està enamorat, del catalanoespai, diuen els qui el coneixen bé. Alegrem-nos-en, que és The Boss, i tot el que diu i fa s’amplifica globalment. A més, necessitam ditades de mel com aquestes per poder seguir parlant a la nostra catalana manera pertot el territori que ens és propi sense ser menystinguts ni humiliats. No ens rendim, Bruce, no ens rendim. Ens entens? Digues-ho pel món per nosaltres i clourem el cercle.

Hores abans del concert, l’Obra Cultural Balear presentà al Teatre Xesc Forteza de Palma, davant els representants del teixit associatiu de Mallorca, la campanya, o el moviment, “Compromís amb la llengua”, a través del qual es pretén comprometre tothom amb l’aprenentatge i l’ús del català, i en fer valer els drets lingüístics que ens emparen, per molt que es conculquin. Cap rendició, OCB, cap rendició. De fet, en seixanta anys l’entitat mai no s’ha rendit tot i que estigui molt lluny d’haver acomplert el seu objectiu.