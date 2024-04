LA SANTA I EL FUTBOL

Avui fa 450 anys que morí Caterina Tomàs i Gallard, Santa Caterina Tomàs, l’única santa mallorquina fins ara. Al migdia, molts campanars mallorquins han recordat aquesta fita i el Consell de Mallorca, avui mateix, ha inaugurat una exposició sobre la santa i durant tot l’any ha programat diversos actes. A més, és intenció d’aquesta institució pública declarar bé d’interès cultural immaterial els carros triomfals de la santa de Palma, Valldemossa i Santa Margalida. La majoria política que forma ara mateix el govern del Consell de Mallorca hom diria que és més confessional que mai. De fet, una representació molt nodrida d’aquesta institució encapçalada pel seu president, Llorenç Galmés i Verger, presentaren la seva programació al papa Francesc.

L’informatiu d’IB3 del migdia d’avui n’ha parlat, dels anys que fa que morí santa Catarina Tomàs, però s’ha esplaiat prou -no ho he cronometrat però hi ha dedicat gairebé tres quarts de l’espai- amb el RCD Mallorca, que demà juga la final de la Copa del Rei de Futbol. “A IB3 volem la copa”, diu el lema per a aquesta efemèride de la televisió pública illenca. Si dedicàs la meitat d’aquest temps a d’altres qüestions capitals per a l’arxipèlag altres aires correrien.

Només queda invocar la santa mallorquina perquè el Mallorca guanyi…