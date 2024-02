no facis com la por vençuda, que arrossega

els peus, ni vulguis esquinçar el panorama

que et permet desitjar el vol com fan els mussols

amb la fosca

vesteix-te amb la terra ablanida amb saliva

i cedeix la veu a la papallona monarca,

que no tem jugar-se la vida de cinc mil·ligrams

per fugir del fred

no facis com el tedi rampant que no para

d’amuntegar munició enrunant el vocabulari

ni pretenguis despensar les belitrades com pretenen

fer els necis

Envia’t els sentits i cerca en quin indret

del teu cos s’hi amaga la recança del fastig,

quins òrgans tous fan malbé els poncells que mai de mai

no han volgut badar-se