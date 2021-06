El meu preceptor menor, a cinc mesos de fer quatre anys, avui m’ha enviat la primera carta. Tement que no la sabés llegir –que no me’n sortís a l’hora d’entendre el pictograma, que parla amb una claror encegadora- m’ha llegit el que hi deia.

És una història de quan ell era petit, m’ha advertit. Un dia, el seu grup d’amics i amigues es varen posar d’acord per no parlar fort ni cridar. Si aconseguien no cridar ni parlar fort, es farien regals; si qualsevol d’elles i d’ells parlava fort o cridava, el castigarien. Això diu la carta, m’ha dit. Ja la pots guardar, ha reblat.

No té cap importància que la comunicació epistolar fos la torna a una historieta de padrí remugador que els he contat per evitar –innocent de mi!- que no cridassin ni parlassin fort perquè son pare tenia una migranya de cal déu i que ni per cridar ni parlar fort es té més raó ni s’és més viu que els altres. Els he contat que quan jo era petit vaig estar intern en una escola i que començàvem la setmana amb 10 punts de conducta. Quan no ens comportàvem, ens anaven llevant punts. Si el divendres tenies menys de cinc punts, et posaven un correctiu d’acord amb els punts que et restaven; els més lleus eren els de 4 i 3 i els més severs els de 2 i 1. El zero equivalia a una visita al cap suprem de l’escola que mai no se sabia com acabava. I entre els motius de restar punts hi havia el fet de parlar fort o cridar. Aleshores, el parlar en to més aviat baix, gairebé en pla confidència, era de bona criança.

En rebre la carta del meu preceptor menor, he confirmat que havien entès la batalleta de padrí rondinaire. Que practiquin la lliçó és una altra història.

Tanmateix, mirant i remirant el pictograma rebut –això és, llegint un pic i un altre la carta- em reafirm en la convicció que cridar i parlar fort enlletgeix qui ho fa.