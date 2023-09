JA SOM PACIENT DE SEGONA

El Parlament de les Illes Balears dominat pels catalanofòbics i l’odi que exhala el feixisme acaba de decretar que els aspirants a ocupar una plaça en el sistema públic de salut de l’arxipèlag no cal que coneguin la llengua catalana per poder tractar els pacients. Es carreguen el primer punt dels Drets dels Pacients -respecte a la personalitat, dignitat humana i intimitat del/de la pacient, sense que pugui ser discriminat/da per raons de tipus social, econòmic, moral o ideològic- però tant se val, actuar contra els catalanoparlants sempre és bo. La consellera del ram ho ha justificat en seu parlamentària en castellà, evidentment, per donar exemple. El Govern Prohens –a punt de ser el pitjor que han patit les balears i pitiüses- acaba de marginar o d’aplicar l’apartheid lingüístic als malalts que parlen la llengua pròpia d’aquestes illes. Ja som oficialment pacient de segona a casa nostra. Un temps es deia que de fora vindran que de casa ens trauran; avui ens hi han tret els propis de la casa.