ESTONA D’EQUILIBRI

La pluja tant menuda encara deixa amb set la terra que no és a temps de fregar-se els clivells que la martiritzen, que s’obstinen a convertir-la en ermàs mineral incapaç de salivar. Ho observa amb atenció ferrenya qui es delita llegint tankes de més de cent mil anys, com aquesta de Bisbe Henjō, Yoshimine Munesada:

La papallona

entre flors aleteja,

enamorada,

sense pensar que un dia

es faran pols a terra.

I s’adverteix que abans de ser pols farem part de qualsevol ossera, si no ens ha consumit el foc. Allí dins podrem deixar estar les calaveres, que siguin els prínceps qui se n’ocupin, però haurem de parar esment a una de tantes tíbies i decidir si la prenem per arma o de motiu per a un poema simfònic.

“En coixí d’herba. De la lírica clàssica japonesa”, de Miquel Desclot, editat per Proa, trenca evasions i aferma el dir que es fa endins i remou solatges de dormir fort. Per això, en topar-se amb la vidriera rere la qual l’observava sempre la border collie que no es cansava mai de jugar, s’atreveix a dir-li fluixet, per temor al ridícul, i en forma de tanka:

Obrir la porta

de l’eixida i no veure

que vens amb ganes

de jocs, diu a les clares

que el dol encara buida.