ELS PREJUDICIS DE L’AJUNTAMENT DE BUNYOLA VERS ELS JOVES EXTUTELATS

Dilluns passat dia 22, la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les illes Balears anunciava que a Bunyola, a l’antic convent de les monges Franciscanes, s’hi habilitaria una llar postemancipació per a 14 joves extutelats o que haguessin estat subjectes a qualque mesura de protecció que els permetria una transició més estable a la vida adulta. De caràcter socioeducatiu, la llar es regiria en règim de baixa supervisió -amb intervenció mínima dels educadors- i permetria als joves desenvolupar les eines d’autogestió i autonomia, i fomentar el seu apoderament. La intervenció educativa se centraria, bàsicament, en el coneixement dels recursos de cerca laboral o formativa, el foment del temps lliure en recursos normalitzats i integradors, i a la cura personal i del seu entorn més proper.

Una setmana més tard, el batle de Bunyola, Juan Antonio Riera Llabrés, del Partit Popular, el mateix del Govern, considera que aquest nou recurs socioeducatiu “no serà bo per al poble” i per això s’hi oposa. (https://www.arabalears.cat/partforana/l-ajuntament-bunyola-s-oposa-ubicar-centre-joves-extutelats-poble_1_4923279.html).

Fonamenta la seva afirmació en què aquesta iniciativa “no s’ha consensuat en cap moment” i que “no és el lloc adient per acollir aquest tipus d’espai”.

La pregunta és molt simple: per què no seria bo per Bunyola? I la resposta no la dona el batle, sinó el Sr. Miquel Ballester Ferrer, (Som AVI – El Pi), 1er Tinent de Batle, Regidor Delegat d’Esports, Comunicació, Recursos Humans (Funció Pública i Personal) i Activitats: “Nosaltres hem de vetllar pel benestar dels nostres veïns, i a hores d’ara un centre així no hi té cabuda”, apunta.

Ras i curt: per al senyor Ballester -i segurament per a la resta de membres de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Bunyola- aquests 14 joves interferirien molt negativament en el benestar de les bunyolines i els bunyolins; serien un element de conflicte pel fet d’haver estat tutelats, per cap altra raó. I l’aversió no raonada per alguna cosa té un nom molt clar: prejudici. I del prejudici a l’odi no hi ha una passa.

Que immediatament un i altre càrrec municipal diguin que no tenen res en contra dels usuaris del centre no fa més que augmentar la predisposició de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Bunyola en contra dels joves extutelats.

Un ajuntament no pot alimentar d’aquesta manera el recel, la desconfiança i el temor social vers un col·lectiu que mereix el reconeixement, la dignitat i el futur que, per les raons que siguin, perderen o els furtaren.

I després ens omplirem la boca proclamant que la vila és acollidora, solidària, fraternal, inclusiva…