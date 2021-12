EL FINAL DE LES LLÀGRIMES

Ahir va fer 93 anys del naixement de Màrius Sampere. Me n’assabent avui, precisament després de consultar uns versos del seu poemari “L’estació dels espiadimonis” que l’any 2010 presentà Lleonard Muntaner editor. Una altra lectura que hi feia referencia m’hi ha duit i cercant una dada complementària he sabut que ahir hagués fet noranta-tres anys.

El poema consultat és molt seu, vull dir molt samperenià. El marcà com a “Breument” i diu:

Breument l’eternitat, llargs són els dits,

les trenes i el dolor. Sense gruix,

el temps i el paper

d’embolicar.

Plaer?, sempre orgasme

interromput. És llei de Déu

tallar el respir. Només perdura

la desfiguració.

Per això l’arruga, la fugida

de la bellesa

cap a l’amagatall. Ens sentim

molt més segurs

al final de les llàgrimes.