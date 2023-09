la lentitud mai no es cansa

d’estovar els ulls del capvespre

ni d’encaterinar el tacte

per ben alzinar les ombres

cansades de ser captives

de cossos que no transhumen

com la por que mai no deixa

d’escardar la voluntat

intrèpida del desig

o del dir mut de l’amor

que sols respon a la crida

dels dissidents dels avesos