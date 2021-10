ho donaria tot per sentir

sense cap interrupció

el discurs hipnòtic i permanent

de l’aigua en salt o allò que diu

la terra en obrir-se en solc

per posar els ulls ran de la mar

emmirallada com si fossin

l’arrel d’un dir sostingut

i engalipador, mescla de cant

pueril i xiuxiueig que es vol

enfilar aire amunt per sembrar

mirades en els erols de rocs

per desclavar els escarrassos

que no consenten els calfreds