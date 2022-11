EL DETALL DE LA FLOR

Una de les orquídies de casa ha decidit obrir una de les poncelles. No té cap importància, és cert, però la vida no deixa de ser un detall, a tot estirar, i per petiteses i insignificances s’encén la ira o l’emoció, l’afecte o la matera. Estimen la lluita de la llum, les orquídies, però no els agrada gaire mirar el sol de cara. Contemplant-la i observant-ne les arrels, pens en aquella biòloga que estudiava a la selva amazònica el comportament de les papallones. N’observava una davant la càmera i deia que estava molt cansada. Ho notava tant per l’actitud conformívola de l’insecte com pel fet de no fugir del dit sobre el que s’havia posat per molt que ella el mogués com si ballàs. Un altre detall: el cansament de les papallones. I també deia que els arbres es comuniquen a través de les arrels; que el subsòl dels boscos és una mena de xarxa de comunicació entre els vegetals. Qui és capaç de negar-ho? Detalls…