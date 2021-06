EL CAPELLÀ GROC

Si Fernando Báez Santana encara és capellà després de culpar Beatriz Zimmermann de l’assassinat de les seves filles, Olivia i Anna, les nines de Tenerife, per haver estat “infidel” al seu exmarit i assassí –és obligat dir presumpte- Tomàs Gimeno, podem estar segurs que l’església catòlica de Roma no només té un gravíssim problema de credibilitat, sinó que es mostra insensible a les proclames a l’odi i a la misogínia d’un dels seus ministres. No basta que la Diòcesi de Canàries emeti un comunicat de “rebuig contundent” de les “declaracions indignes” de Báez, que no mereix que li diguin “pare”, òbviament. Ni que “desautoritzem aquestes opinions personals que no reflecteixen els sentiments d’aquesta comunitat eclesial”. En cap moment, aquesta diòcesi, diu que l’hagin apartat de les seves funcions, com a mínim, ni que l’hagin cridat a capítol per iniciar, si s’escau, una investigació per si cal jutjar-lo a la manera vaticana.

Del video que podeu veure en acabat aquesta nota i de la seva posada en escena –sobre el groc encès de la boina i del polo de l’indesitjable ho deixarem anar- , on l’odiós Báez escup el seu odi inveterat, s’accepten tots els comentaris del món. Així i tot, notau l’assentiment constant –i igualment delictiu- d’un altre indesitjable emmascarat i el consentiment, també delictiu, d’una dona sense màscara que adula el mestre sense saber que igualment l’acusa a ella simplement per ser dona.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210614/sacerdote-padre-baez-culpa-infidelidad-madre-muerte-ninas-tenerife-fiscalia-canarias-11821101?jwsource=cl