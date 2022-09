DIUEN LES CRÒNIQUES…

Segons les cròniques, tal dia com avui de l’any del senyor de 1229 salparen de Salou les naus comandades pel rei Jaume I amb les que es conquerí Mallorca. I en fa 46 que Joaquim M. Puyal radiava un partit de futbol en català d’ençà de la Segona República. I també 33 anys que IB3Televisió, la televisió pública de les Illes Balears i Pitiüses, començà a emetre regularment.

Tres efemèrides amb el català de nucli, la llengua nostra que no se n’acaba de sortir i no ho farà plenament mentre tingui l’Estat espanyol en contra. Un Estat espanyol que bé es preocupa que no s’emancipi, el català, fermant-lo ben curt. L’Estat espanyol frueix que diguem del català que té una mala salut de ferro.