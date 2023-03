DIES MAGRES

No som molt donat a rellegir coses meves editades fa eternitats. Em fa l’efecte que, en fer-ho, camín damunt plaques magres de vidre que m’obliguen a desplaçar-me amb lentitud extrema i amb terror. És una sensació estranya: hi vaig amb una prevenció probablement excessiva, amb els ulls amb pues, talment esbarzers, per prevenir-me de possibles explosions d’ira o de ràbia.

I tanmateix hi són, els llibres, i tempten, com si volguessin una mica de llum o un balcó per estendre la vista. I et desafien com antany i t’esforces a rebre’ls sense recels ni proteccions de cap mena. I llegeixes:

Donau-me mars, moltes mars copioses

amb maror de seductores carns

i un arenal des d’on esguardar-les,

mentre memoritz vostres noms

a fi de no oblidar-ne cap ni un.

Que ara tenc son, son engrescadora,

d’aquesta que gangrena l’entusiasme

i tem que amb ella no us pugui veure

feiners i galants, transformant-me

en filigrana de randa d’un dia

especialment escadusser i magre.

És el poema 17 de la part “Èxode” del poemari “Enderrocaments abissals”, amb pròleg de Josep M. Llompart, editat a Manacor l’any 1984 a la col·lecció “Tià de sa Real” que dirigien, a més de Llompart, Guillem Vidal Oliver i Miquel Àngel Riera.