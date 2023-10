De part dels morts, estic; dels que ha executat l’odi d’ací, d’allí i d’allà. No prenc part per ningú ni per cap cap causa que contempli la matança com a arma de raó. No us valdrà de res el vostre alliçonament perquè faci costat a uns o altres. I em podeu dir el que vulgueu, podeu escopir-me els insults que més cremin i declarar-me ilota, me’n fot: fins que no plori el darrer mort de qualsevol conflicte bèl·lic, no em cerqueu per fer part de cap bàndol. No em féu raonar sobre cap cadàver; no em demaneu fredor per analitzar cap situació mentre s’embassa la sang dels morts. Maleesc fins a l’afonia i a l’escruiximent de la ràbia els serfs de la matera perquè em fan hostatge de la bestiesa.