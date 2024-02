DE DARWIN A LES NINES SOLDAT

Avui, festa de santa Eulàlia, patrona de Barcelona i de Santa Eulària del Riu, a Eivissa, fa 215 anys que va néixer a Shrewsbury, Shropshire, Anglaterra, Charles Darwin, el naturalista de l’evolució de les espècies basada en la selecció natural, teoria que va concebre el 1838. Per això, avui és el Dia Darwin, per reivindicar la seva obra i donar a conèixer les seves aportacions a la biologia i a la ciència en general.

Avui també és el Dia Mundial contra l’Ús de Nins i Nines Soldats. Segons Amnistia Internacional les nines soldat són nines invisibles. Són reclutades, igual que els nins soldat, tant de forma voluntària com per força. Lluiten al front, cuinen, netegen en els campaments, espien, saquegen, porten a terme missions suïcides i fan incursions en camps minats com a detectors humans. A més d’això, moltes nines serveixen com esclaves sexuals als comandants i pateixen tot tipus d’abusos. I per si no fos poc, són discriminades i excloses dels processos de desarmament, desintegració, rehabilitació i reintegració. Les que pateixen violència sexual queden exposades a contreure malalties de transmissió sexual, el VIH, i a quedar-se embarassades. En alguns casos són obligades a prendre anticonceptius des dels 12 anys. Algunes nines soldat són mares i altres han avortat, voluntàriament o no. En moltes ocasions les comunitats rebutgen les nines que tornen a casa després del conflicte, la qual cosa s’agreuja quan tornen embarassades o amb infants. L’estigma que continua acompanyant la violència sexual i el temor de denunciar-la impedeixen que algunes víctimes tinguin accés als serveis mèdics i d’atenció psicològica necessaris.

També avui és el Dia Internacional de l’Epilèpsia, que se celebra cada any el segon dilluns del mes de febrer, a través del qual es pretén augmentar la visibilitat de la malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i les seves famílies. En conseqüència, és fonamental conscienciar la població de l’impacte que suposa l’epilèpsia per a les persones afectades i el seu entorn, garantir l’accés a un diagnòstic i tractaments adequats, i promoure la recerca.