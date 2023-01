COM ES RET LA LLUM

La quietud esmola ganivets

i el desesper de les ombres aixeca

ventades en el ventre de la nit.

Els lladrucs dels gossos fan envellir

les paraules i treuen dels rellotges

els silencis desarmats de les hores.

Els carrers ja no convoquen rebels

ni eleva proclames ni passions

el cos incorrupte de la bellesa.

Caminam cofois cap a l’esclavatge

i fem la pell a qui ens ho adverteix

amb rocs al pit i la veu estrafeta.

Bevem vinagre i brufam per les ganes

incontinents de ser els primers a veure

com la llum es ret a la mirada orba.