La presidenta de les Illes Balears i Pitiüses, Marga[lida] Prohens Rigo, passats els cent primers dies en el càrrec –en aquest temps, diuen els que hi entenen, es pot veure quina línia seguirà un govern- està tota cofoia perquè han fet el que anunciaren que farien just entrar al Consolat de Mar. I, la veritat, és que no menteix, cosa estranya: els acords firmats amb els neofeixistes contemplaven –per sobre de qualsevol altra premissa- la instauració d’un règim d’apartheid lingüístic i aquí ho tenim: eliminació del requisit de coneixement del català per ocupar places públiques en el sistema sanitari i l’inici de la tramitació per eliminar-lo –el coneixement- de tota l’administració pública. I no acabarà aquí, evidentment: s’actuarà agressivament a la ràdio i televisió públiques i, claríssimament, en l’àmbit escolar.

I és que tant al partit de la presidenta com als seus aliats neofeixistes, no els importen gens els interessos propis de les illes i dels que les vivim i patim, i per això hi actuen –i legislen- en contra; són on són per protegir els interessos dels que han fet de l’arxipèlag terra de conquesta i rapinya –i la volen cremada-, paradís de la corrupció i de la destrucció cultural, social, econòmica, mediambiental i de drets col·lectius. Neguen el que som, d’on venim, què sentim i com expressam aquest sentiment. Ho manipulen tot per poder negar-nos la consciència de poble, per negar el poble que som, i s’esforçaran prou per aconseguir-ho. Ens hi trobaran?