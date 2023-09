CERCAVILANT AMB POCA ROBA I PREGÓ CUCORBÍ

No és bo de fer cercavilar costa per amunt i en un dia que la calitja cuita de poder tallar l’aire. I tanmateix, els membres de la Banda de Música de Bunyola, després de l’homenatge a la vellesa de la vila (ja fa 55 anys ininterromputs que s’organitza), desafiant els elements –que diria un gasetiller de l’any u- han fet la cercavila que precedeix el seu concert, també clàssic, en homenatge al patró de la vila, sant Mateu. Unes festes de debò han de tenir cercavila i banda de música.

I si l’homenatge públic als vells i a les velles de la vila ja té molts d’anys –aviat ja serà gloriosament vell- ahir es va fer la dinovena Correguda en roba interior, una neofesta que ha aconseguit marcar les festes de Bunyola. El que començà sent unes messions, ha acabat en una desfilada –ningú no corre- amb poca roba perquè tothom en faci les teories que vulgui i en tregui les conclusions que més li plaguin.

A cada correguda hi correspon un pregoner i ahir varen ser els membres de Curcorba qui el feren. Escrit per Francesc Aguiló Serra va ser recitat per ell i pels altres dos membres cucorbins, Gemma i Biel. Aquí el teniu:

Bunyolins i bunyolines!

Es casats i ses fadrines,

es joves, es vells, ses nines…

que heu vengut a celebrar

com cada any, sense fallar,

sa correguda millor

tots en roba interior,

fora traves, fora noses,

fora sermons ni recloses,

ni beates, ni sensors.

Sa vostra festa estimada

és un clam de llibertat

curull de sensualitat,

una orgia esbojarrada,

una disbauxa animada.

Alliberau es sentits,

a porgar fum es vestits,

sense por mostrau es greix

orgullosos del que creix

i del que torna petit.

Una estreta solidària

a ses dones feministes

i que escoltin es masclistes:

“se acabó”, cridam amb ràbia!

Amb sa lluita necessària

hem ‘ribat a aconseguir

que només es sí és sí.

Ni paupar sense llicència

ni bequets sense anuència,

per fer res cal consentir.

I encara n’hi ha de barruts

que vos diuen feminazis!

Molt millor si s’aplicassin

lo d’aquell ase pallús

que deia al porc orellut.

Només demanau respecte

fora conductes abjectes

que es camí de sa igualtat

tot just ara ha començat,

just és un avantprojecte.

I què dirà Sant Mateu,

aquell sant de Galilea

quan vegi aquesta alulea

aquest jocós Viva Déu

de bunyolins ben contents,

de jovenets sense roba,

de vells mostrant sa panxota,

d’al·lotes sa guixa enlaire,

que a ningú li falta gaire

per ‘nar del tot en pilotes?

Idò se traurà sa túnica

l’engegarà a fer punyetes

i amb només una bragueta

i amb una actitud ben lúdica

sols avui, per cosa única,

s’apuntarà al cercavila,

fins a pixar-se de riure

serà un més per fer bulla.

Es sants també se despullen

i amb sos bunyolins desfilen!

A Mallorca sobra gent,

amb cotxes per regalar

falten pisos per llogar;

si en trobes un de condret

solament per dormir dret

a damunt dues rajoles

te suquen com a taronges

i es lloguer te surt tan car

que sols queda manllevar

o anar a dormir a ca ses monges.

Mos queixam d’ets immigrants,

des que venen i són pobres

i se lloguen de manobres,

però no d’ets alemanys

perquè mos donen bon guany.

Qui mos paga ses pensions?

Ses patates i es melons,

qui les cull? I ses “criades”

que cuiden ses nostres mares?

Jo vos deman: de on són?

Sa plaça de gom a gom,

suats com en una sauna,

com sardines a dins llaunes,

m’ha fet pensar, ves per on,

amb sa platja on sojorn

que hi estam tots tan estrets

que estenc un mocadoret

en lloc d’una tovallola,

allò més pareix una olla

de caragols bullidets.

I glossam aquest pregó

en català de Mallorca

que no és una llengo eixorca

sinó plena de llavors

i que estimam amb passió.

N’hi ha que la volen morta;

no té solta ni té volta

que la vulguin atacar,

si la volen malmenar

tornarem a sa revolta.

Sa veritat, dona goig

veure una plaça tan plena,

felicitat a balquena

on tothom va com a boig,

sou talment es pebre roig

per sa bona sobrassada,

es refrany bé que ho retrata:

“Per dos dies que hem de viure

no plorem, que més val riure”,

li va dir es moix a sa rata.

Bunyola, vila estimada,

petita i allargassada

als peus de sa Tramuntana,

heu cuit una gran fornada

de músics, gent de teatre,

i el que trob més collonut

és que teniu un escut

amb cinc bunyols de forat…

un símbol agosarat

d’altres clivells amagats?

Cara alta i fora complexes,

tenim es cos que tenim:

com un fideu, n’hi ha de prims,

d’altres, grassos que rebenten,

també n’hi ha que vegeten

però són molt avorrits;

si magres com un rupit

o grassos com una foca

sa joia que a tots mos toca

mos esclata dins es pit.

I que comenci sa festa

sigui amb bragues i sostens

amb calçotets mig grollers

o amb capells damunt sa testa.

Amb tota sa gent xalesta

que comparteix alegria,

riures, cançons, simpatia,

farem que sa correguda

sigui per tot coneguda

tant al nord com al migdia.

Cucorba es sarau arranca,

en Xanguito i en Debon

cantaran es lo-lo-ló,

llavors en tronar, sa traca

complirà sa seva tasca:

es sus a sa processó

més divertida del món!

Bunyola! Res hi ha millor

que sa correguda

en roba interior!