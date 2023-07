Exposició “Escenaris de novel·la” (3) – ENCONTRES

20 de juliol de 2023

Immers en Tomàs en elucubracions, s’ha anat posant la roba —com sempre d’estil clàssic— i es corda ara les sabates per sortir, que li falten productes de drogueria. Sitges, en aquesta època de l’any, és una delícia. Sense el tràfec del turisme estiuenc, ofereix la necessària calma, l’oportunitat de submergir-se en un mateix, tot deambulant pels seus carrers estrets i amb l’olor penetrant del mar. Al revolt d’una cantonada ha topat amb la noia que fa uns dies havia vist a la xarcuteria, qui de seguida se li ha disculpat.

—Perdó! —exclama, espontània— Anava sense mirar.

No té temps de contestar-li, pel fet que continua amb el mateix pas apressat que portava. Mogut per un impuls poc conegut, gira cua amb la intenció de seguir-la, però es mantindrà a una distància prudent. Ara li sembla més baixeta i potser no tan jove. Igual com el trajecte, el rumb de les seves reflexions ha canviat de manera radical, atès que ara queda enfocat a voler saber més coses de la noia.

Fragment de LA NOIA DEL PARC (Edit. Neopàtria, 2022)

Fotografia: ENCONTRES (Sitges, 2009)