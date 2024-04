El 2n Sant Jordi de BDN ESCRIU

24 d’abril de 2024

Ho hem tornat a fer! I aquest any no han estat 9, sinó 27, els metres quadrats de carpa que han aixoplugat els 25 autors participants de l’Entitat i els seus gairebé 70 títols exposats: Novel·la, Conte, Poesia i Gèneres diversos, tots ells de proximitat; literatura de quilòmetre zero, com ens agrada anomenar-la.

Hem muntat, doncs, una extensa parada a la Fira d’Entitats de Badalona. I és que fer-se visible dins dels canals habituals del món del llibre resulta, per a la majoria d’escriptors, una tasca molt difícil, o de vegades impossible. Sí, molts dels nostres títols són autopublicats, i això suposa ja d’entrada que l’autor es trobarà amb una barrera infranquejable; però, també, els qui hem publicat en editorials no tenim tampoc el camí gens aplanat per fer-nos un forat a les llibreries. Elles —com és ben lògic, per tirar endavant el seu negoci— donaran sempre prioritat a les novetats d’autors consolidats, quan no als mediàtics de moda, als quals saben que el públic s’hi llançarà a ulls clucs. Per altra banda, si publiques el teu llibre amb una editorial modesta o petita, et demanarà en molts casos cofinançar el projecte i, després, no et farà tampoc —sigui per falta de recursos o d’interès— cap mena de promoció en l’àmbit cultural. Tot plegat, un cercle viciós difícil de trencar.

Solució: constituir-se en Associació! Així que a BDN ESCRIU, tan sols amb un any i mig d’existència, apleguem ja un total de 45 autors que, escriurem millor o pitjor, però a tots nosaltres ens mou la passió per l’escriptura. A part del gaudi, sabem quin és l’esforç que representa; i compartim l’objectiu, no de fer-nos rics escrivint (que tot pot arribar a passar), sinó de fer saber al públic que a la seva ciutat existeix una pulsió creativa que es mereix, si més no, ser tinguda en compte.

En aquesta diada de Sant Jordi hem pogut establir una bona sintonia amb els lectors que s’han apropat a la nostra parada, als qui agraïm enormement la seva visita. Hem pogut intercanviar amb ells somriures i abraçades. I compartir amb els companys l’aventura del dia màgic dels llibres per excel·lència. Ah! I, per cert: acabem d’editar la revista col·laborativa 1a Antologia literària Badalona escriu, que a partir d’avui mateix anirem divulgant.

www. bdnescriu.cat