Balanç d’un 2023 literari

27 de desembre de 2023

Aquest 2023 ha estat un any força especial, quant a l’activitat literària d’un servidor. Un any en què el parc badaloní de Ca l’Arnús ha tingut un paper preponderant. Així que, amb aquesta mica de resum, voldria donar les gràcies a tots qui ho heu seguit o, d’una manera o altra, n’heu estat partícips.

Ja al gener, l’escola FotoEspai, de Sant Andreu, de Barcelona, donava continuïtat a l’exposició fotogràfica “Escenaris de novel·la”; unes imatges que reflectien alguns dels llocs on transcorre l’acció de La noia del parc, i que dos mesos després s’instal·larien a l’AV del Centre, a Badalona mateix, on va poder presentar-se també la novel·la, de la mà de l’amiga i companya de lletres Gemma Blat.

Gairebé en paral·lel, es creava el grup de treball “Imatge i poesia a Ca l’Arnús” (gent compromesa, de Badalona, i provinent de diversos barris de la ciutat), amb la finalitat d’organitzar un recorregut poètic pel parc, on es llegirien poemes del llibre Arnús-Solei, o els capricis de la llum. Un diumenge de juny, la jornada va ser tot un èxit, amb la participació d’unes cent cinquanta persones, entre col·laboradors i visitants. «S’hauria de reeditar el poemari», va suggerir algú, ja que el llibre estava exhaurit. Així que, dit i fet, a l’octubre s’engegava una campanya de micromecenatge que ha permès fer realitat el somni de la 2a edició (renovada i ampliada); va presentar-se a mitjan desembre a la sala de teatre de la Societat Coral La Badalonense, que va cedir el seu emblemàtic espai.

Però aquest balanç literari no s’acaba aquí, perquè aquest 2023 l’Associació Bdn Escriu —entitat de nova creació i que té com un dels seus objectius el d’impulsar la literatura local (de quilòmetre zero, com en diem nosaltres)—, de la mà del seu president, el Carles Martret, ha agafat una forta embranzida, tot passant de tenir sis o set socis a gairebé cinquanta, autores i autors de gèneres diversos. Sobretot, després de la seva “posada de llarg”, el mes de març en la seva presentació oficial a l’Espai Betúlia i de la participació en la fira del llibre de Sant Jordi.

Per al 2024, nous projectes esperen impacients poder sortir a la llum: una segona novel·la —la qual estarà ambientada a la Xina dels anys noranta—, ara mateix en procés de reescriptura, gràcies a l’orientació i els consells del Ricard Ruiz i dels companys de fi de projecte de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès; i, en segon lloc, el que serà la posada en escena d’un guió teatral basat en un conte africà: una experiència de teatre col·laboratiu que comptarà amb la implicació de la Fundació Ateneu de Sant Roc, de Badalona.

Per tant, amics, Salut i Lletres per al nou any!

Imatge de l’apunt: parc de Ca l’Arnús, de Badalona; motiu d’inspiració de la novel·la La noia del parc (ed. Neopàtria, 2022).