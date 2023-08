Badalona (111)

12 d’agost de 2023

Les escenes quotidianes dels espais coneguts —aquells en què, al llarg de la vida, hi devem haver passat centenars de vegades— se’ns presenten amb un aire renovat quan les observem a través de l’objectiu de la càmera i fitxats després en la imatge fotogràfica en paper (o, avui en dia, en el sedàs de la pantalla). Els detalls, normalment imperceptibles, cobren protagonisme; els colors, perduts en el magma general, desperten la nostra retina: el blau immaculat del cel, el rètol del quiosc, que comparteix vermell amb el jersei de l’home que passa… D’igual manera, el contrast entre llums i ombres afegeix un cert misteri (les fulles estampades contra la persiana abaixada) i potencia formes i volums: els cotxes en bateria, la torre cilíndrica del “Castell”, uns dels molts exemples modernistes escampats per Badalona. Elements, tots ells, de la plaça d’en Pep Ventura (virtuós músic i compositor sardanista), una zona viva i dinàmica de la ciutat que es presta avui a ser en part disseccionada per aquesta Finestra.