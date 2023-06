Independència, la única resposta per aturar l’extrema dreta espanyola

[Temps de lectura: 3 minuts]

Versió reduïda i amb opinió personal de l’article: La dinàmica política del PP i Vox:

Com el PP “externalitza” el vot de l’extrema dreta a Espanya

Com a independentista català, m’he passat anys intentant entendre perquè el sistema polític al Regne d’Espanya no dona resposta a les demandes que es fan des de Catalunya. I, per ser sincer, el que està passant d’ençà del Referèndum de l’1 d’octubre de 2017, no m’agrada. La política espanyola està embogida i s’encamina cap a un estat de caos, on l’extrema dreta està en ascens i el sistema polític cada vegada més polaritzat la blanqueja dia rere dia. Però, què hi ha darrere d’aquesta situació? Com hem arribat fins aquí? I, el més important, què podem fer per canviar-ho?

Per entendre la situació actual, hem de remuntar-nos a la transició del 78. Des de llavors, el sistema polític espanyol ha estat dominat per dos grans partits: el Partit Popular (PP) a la dreta i el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) a l’esquerra. Però aquest sistema bipartidista ha estat sacsejat en l’última dècada per l’aparició de nous partits, com Ciutadans i Vox que han desafiat el domini del PP i Podemos el PSOE.

Centrant-nos a la dreta, avui el segon partit parlamentari és Vox, un partit clarament d’extrema dreta fundat el 2013 per exmembres del PP. Vox ha aconseguit atraure una part significativa de l’electorat més ultra que anteriorment votava al PP, provocant una fragmentació del vot tradicionalment de dretes. Aquesta fragmentació semblaria que podria debilitar la posició del PP com a principal partit de la dreta, facilitant la formació de governs de coalició amb l’extrema dreta.

Però, què passa si us dic que aquesta fragmentació no és accidental, sinó una estratègia deliberada del PP? Segons el meu parer, el PP ha “externalitzat” el vot de l’extrema dreta amb Vox. Això vol dir que el PP ha permès que Vox esdevingui el vehicle principal per a l’electorat d’extrema dreta. Aquesta “externalització” ha permès al PP distanciar-se formalment de l’extrema dreta i presentar-se com un partit més moderat. No obstant això, també ha dividit el vot de la dreta i ha debilitat la posició del PP tot permetent-li a assolir el poder polític de la mà de Vox.

Aquesta estratègia d’“externalització” té avantatges i desavantatges per al PP. Per una banda, permet al PP distanciar-se de l’electorat més ultradretà i atraure votants més moderats. Aquesta estratègia pot ser particularment útil en un context en què els partits d’extrema dreta estan sota escrutini a tota Europa. Per altra banda, la dependència del PP de Vox per formar governs podria ser un problema a llarg termini per al PP si aquest no ho sap gestionar bé. Segons alguns experts, aquesta dependència podria debilitar la posició del PP i fer que sigui més difícil per al partit atraure més votants moderats.

Però, què significa tot això per a nosaltres, els catalans independentistes? Bé, per a mi, aquesta situació reforça la meva convicció que la independència de Catalunya és l’única solució viable per a nosaltres. Per què? Perquè la dinàmica política espanyola no sembla que hagi de canviar a favor nostre en un futur pròxim ans al contrari. L’auge de l’extrema dreta, la fragmentació del vot de la dreta, la defensa a ultrança de la unitat d’Espanya per part dels partits d’esquerra com a resposta a l’ascens de Vox, etc. són indicadors que el sistema polític espanyol està en un estat de crisi important. I no veig cap senyal que la resolució sigui aviat.

A més, la dependència del PP de Vox per formar governs és una amenaça directa per a nosaltres. Vox és un partit que s’oposa vehementment a la independència de Catalunya i que ha fet de la repressió del moviment independentista una de les seves principals banderes. Si el PP necessita el suport de Vox per governar, això significa que les polítiques repressives de Vox es podrien radicalitzar encara més del que estem patint des del 2017. Això és un desastre per a nosaltres.

Per tant, la conclusió és clara: aixecar la DUI de 2017 és la nostra millor opció. No podem esperar que la situació política a Espanya canviï, no canviarà pas. No podem esperar que el PP o el PSOE ens ofereixin una solució digna. No podem esperar que Vox desaparegui de la nit al dia. L’única cosa que podem fer és prendre el control del nostre destí i lluitar per fer efectiva la independència de Catalunya.

Sé que aquesta no és una decisió que estigui sobre la taula de tots els partits independentistes. Hi ha qui encara reclama un altre Referèndum d’autodeterminació quan l’octubre de 2017 ja el vàrem realitzar i guanyar. Tots sabem i si no és així ho hem de tenir clar que implementar un nou estat per a Catalunya comporta riscos i desafiaments. Però, aquests riscos i desafiaments són preferibles a l’alternativa de continuar formant part d’un sistema polític que no ens representa i que està cada vegada més dominat i influenciat per l’extrema dreta.

Per això, com a independentista continuaré lluitant per fer efectiu el mandat popular de l’1 d’octubre de 2017, perquè crec que aquesta és la millor opció per a nosaltres, els catalans. Perquè crec que mereixem un millor futur pròxim. I perquè estic convençut que aquest futur millor només el podem aconseguir com a una nació independent més.