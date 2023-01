VERSOS ASTUTS AMB PREMI

Anit, a Palma, l’obra poètica “Ecogrames”, de Jorge Fernández, es fa ver amb el Premi Ciutat de Palma de Poesia Joan Alcover 2023. Enhorabona. O no tanta, per ventura, perquè l’autor ha reconegut que és una obra escrita originàriament en castellà i que va traduir al català simplement i pura per poder presentar-se al premi i, en cas de guanyar, com així ha estat, editar-la i, a més, embutxacar-se uns milers d’euros que mai no venen malament.

Bona treta, certament. Espavilat ho és, el poeta Fernández. Molts s’han indignat, jo entre ells, per una raó molt mera: no sabem qui ha traduït l’obra. No basta que el poeta Fernández digui que ha estat ell. Se suposa que a l’hora de traduir coneix amb prou suficiència el català com per expressar-s’hi a l’hora d’agrair el guardó. Si ho agraeix en castellà vol dir que res no el vincula amb la llengua i la literatura catalana; i que poc –o gens- li importa. I passar una paraula d’una llengua a una altra no és traduir, ho sap tothom.

No he llegit res del poeta Fernández; no l’he anat a cercar per can google. Per ventura és un gran creador; per ventura els seus “Ecogrames” són excel·lents però amb tot això i per tot això no em venen ganes de saber-ho.