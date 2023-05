EL JORN DE LA REFLEXIÓ

reflexió

4 1 f. [LC] Acció de reflexionar. Obrar sense reflexió.

4 2 f. [LC] Pensament resultat de la reflexió. Aquesta reflexió em va fer desistir del meu propòsit. Un recull de reflexions.

4 3 f. [PS] [PE] Operació mitjançant la qual la ment fa atenció als propis actes i àdhuc al jo o subjecte que els sustenta.

Talment diu el Diccionari de l’IEC. Avui, segons la normativa que regula les eleccions, és jornada de reflexió. Tenim 24 hores per reflexionar a qui hem de votar després de quinze dies de propaganda. Els partits ens han presentat –amb més o menys precisió; amb més o menys encert; amb més o menys gràcia- el que pensen fer cas que puguin accedir a governar ajuntaments, consells i autonomies. Ara, atenent aquesta mena de circ i altres fonts d’informació, els vots decidiran la composició d’aquestes entitats.

Tanmateix, per molt que li diguin jornada de reflexió, avui, sobre els papers, els partits han de deixar de fer propaganda, això és demanar directament el vot, si no he malentès allò que diu la llei electoral. De tota manera, els polítics i les polítiques seguiran ocupant prou espai en els mitjans de comunicació i en les tanques, cartells i pasquins, cosa que no deixa de seguir sent propaganda i gens subliminal.

El que caldria, de veritat, és que el dia de reflexió comportàs que els partits, les coalicions i les persones que es presenten a les eleccions, deixessin d’aparèixer en els mitjans de comunicació i en la cartellera més diversa; que per un dia, un sol dia, deixessin de ser el centre d’atenció informatiu.

Mentre esperam aquest prodigi, reflexionem, pensem, i barrem el pas als sicaris de l’odi.