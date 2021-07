UNA LLIÇÓ AMB MOLTS DE DEURES

Avui, sant Jaume, el meu preceptor menor, com jo mateix, fa festa i ho hem celebrat seguint una tradició, la de festejar els sants dels quals prenem el nom, que no fa ni nosa ni mal. Per correspondre a la festa li he regalat un joc de construccions, que li agraden ferm, i entre ell, el preceptor major, son pare, sa mare i jo, hem muntat els cinc edificis prevists abans d’anar a dinar perquè no podia esperar tant de temps sense veure culminades les edificacions.

Ha lamentat fluixet que el joc no inclogués figures humanes. Tanmateix, ha dit, en podria usar les que corresponen a altres jocs. I és que per a ell, qualsevol mena de construcció ha d’incorporar necessàriament almenys una persona perquè li infongui vida.

En haver acabat la primera construcció, un castell medieval que incorpora una porta practicable diminuta, ha anat a cercar una figura dels centenars que estan censades a l’habitació que comparteix amb el seu germà, un espai amb gravitació pròpia on els contes marquen les hores i el calendari.

N’ha duit una de petita conscient que la porta era lil·liputenca. Així i tot, la figura no hi passava. Després d’una brevíssima reflexió ha decidit desfer la figura. La part més gran era la del tronc, que ha fet passar primer per la porta. Posteriorment hi han accedit el cap, els braços i les cames. Quan ha tingut tots els membres del cos de la figura dins el castell, ha tornat a muntar la figura i un cop situada al bell mig de la construcció m’ha demanat què me pareixia la manera que havia trobat de fer entrar la figura al castell.

Li he dit que me semblava una idea molt més que brillant, excel·lent, és clar, però malauradament no acab d’entendre la lliçó que inexorablement n’he d’extreure. I em fa vergonya demanar-li-ho perquè ja comença a sospitar que som un alumne amb necessitat de suport.