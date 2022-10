Qui té por a la bellesa

que sempre acuita,

al so compromès del clavicèmbal,

a la veu a punt de trencar-se

de qui l’escolta?

Qui té por al que no s’entén,

a fer curt de besades,

a la solitud del cant

i a les lliçons de tenebres?

Qui té por al foc i al dubte,

a la fulgència de l’or

i al valor sempre en alça de la sang?

Qui té por a la llavor de la gana,

al silenci de la bondat

a la distància entre la terra i el cor?