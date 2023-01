SIGNIFICACIONS ATREVIDES

El meu preceptor menor ha demanat un paper i una de les maletes de colors que té i ha volgut pintar una de les figures de Lego que més li agraden. Preparant la taula on havia de treballar feia la sensació que es concentrava, que preescalfava les mans i la mirada. Ha obert la maleta a la seva dreta, la figura davant, ben centrada en el foli, i en un silenci que ha semblat tens, ha començat a pintar dels peus cap al cap. Primer amb la mà esquerra i després amb la dreta, sense frisar, demorativament. Quan canviava els colors examinava breument el que havia treballat i no deia res, ni aprovava ni retreia.

El resultat l’ha deixat molt indiferent, com si no fos el desitjat, encara que hi veiés alguna ombra inquieta i esmunyedissa del que volia dir. I al moment se n’ha oblidat, del treball, i s’ha entretingut amb un conte. Al cap i a la fi, el seu desinterès pel dibuix em deia que per a ell, el retrat fet de la figura no significava res; no era més que la materialització d’un instant com qualsevol altre sense densitat ni transcendència. Que jo, de l’observació que n’he fet, en volgués treure atrevides significacions de dubtosa conformitat, pareixia que em deia la seva expressió mofaire, no era el seu problema; que era cosa exclusivament imputable al meu cap en risc, altament vulnerable.