Avui fa cent anys que assassinaren Pancho Villa, o José Doroteo Arango Arámbula, el revolucionari mexicà amb forta empremta d’assaltador de camins i bancs que s’atreví a envair els Estats Units. Als tres anys del seu assassinat profanaren la seva tomba, en prengueren el cap i encara no ha tornat a aparèixer.

I en fa 54 que la nau nord-americana Apol·lo 11 allunà i l’astronauta Neil Armstrong hi va fer les primeres passes humanes. En fer-ho, va dir que era una petita passa per a l’home però un gran salt per a la humanitat. Val a dir que no han sovintejat, les passes humanes pel satèl·lit, i que la humanitat no sembla haver millorat gaire, contràriament a la vida selenita, que sense l’ésser humà més conqueridor, no l’enfila per la punta.

I el dia de Santa Margalida de 1996 morí Miquel Àngel Riera, aquell qui estimava i se’n fotia. Rellegir-lo fa molt de bé.