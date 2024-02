no calen bitàcoles per anar

on vol el cos lliurat d’instruccions,

camins plans amb retorn segur i epílegs

és la insignificança que reclama

l’espai d’eufòria que li negam

per excessivament eloqüent,

el detall desordenat que exigeix

el lideratge de la resistència

i la imprecisió més expressiva

el que ha de fer rebentar el broll de vida

plenament indecisa, tremolosa,

saberudament en desequilibri

per desafiar la perfecció.