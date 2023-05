LLETRES CONTRA L’ODI

Avui fa 178 anys que va néixer Jacint Verdaguer, a qui ens cal recórrer sovint malgrat tots els malgrats, la peresa i els prejudicis:

Tot ho he perdut, lo nom i la riquesa

les corones de llor que he somniat:

me diu germà la rònega pobresa,

s’avergonyeix de mi la vanitat.

Tirí per la finestra ma fortuna

veient millor fortuna esdevenir:

quan llançava les coses d’una a una,

les ales me sentia alleugerir.

Me vingué amb la pobresa la bonança;

perdent los béns, també en perdia el jou;

si de res jo sentia la recança,

me deia Déu: “De mi no en tindràs prou?”

Avui també se celebra el Dia de la Llengua Gallega que enguany arriba a la 60ena edició tot homenatjant Francisco Fernández del Riego (1913-2010) que va ser escriptor, intel·lectual i polític gallec –vinculat al Partit Galleguista- que, des dels anys trenta del segle passat, desplegà un treball constant, mantingut i reconegut a favor de la llengua i la cultura gallegues. Va ser, a més, un dels impulsors de la històrica editorial Galaxia, el juliol de 1950, que edita només llibres en gallec. D’aquesta editorial en va néixer el 1963 la revista també en gallec Grial, molt perseguida durant el franquisme, que reivindica la llengua i la cultura gallegues, una llengua i una cultura tan properes i dissortadament tan desconegudes en els nostres Països.

També avui és el Dia Mundial contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, odis que segueixen ben presents entre nosaltres. Ara que la propaganda electoral arriba a casa nostra sense que ho puguem evitar –no podem dir enlloc que no volem rebre-la!- ens cal reparar en aquells partits que fan de l’odi a la diferència, escampant-lo amb tota impunitat, la seva raó de ser.